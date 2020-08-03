Yerli ve milli kelepçe tanıtan Varank'a tepki: Dalga geçmeyin

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:15

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Yerli ve milli elektronik kelepçe' üretileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından sosyal medyada söz konusu kelepçe uygulamasına tepki yağdı.

Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) mevzuatı uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen bu konuda şimdiye kadar başarılı bir ihale yapılamadığını ifade ederek, bunun ilk örneğini elektronik kelepçe ile ‘başardıklarını’ söyledi.

Eylül ayında ilk ürünlerin teslim edilmeye başlanacağını aktaran Bakan Varank, yerlileşme adına büyük bir ‘başarı’ olduğunu söyledi.

MUHALEFETTEN TEPKİ: "DALGA GEÇMEYİN"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Genel Koordinatör Erdoğan Toprak, daprojeye tepki gösterdi. Toprak, “İktidarın Gururu: Yerli-Milli Elektronik Kelepçe!” başlığı altında bir paylaşım yaparak, Hükümetin “elektronik kelepçe ithalatına 20 Milyon Lira ödememek için yüksek teknolojili yerli-milli kelepçe üretecek” açıklamasında bulundu. Toprak yaptığı paylaşımda “Cezaevlerinde yer kalmayınca Millete EV HAPSİ geliyor!” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise, "Faşist düzende koronavirüse aşı mı icat edecekti.... Elektronik kelepçe yapmış, seviniyor. Dalga geçmeyin lütfen" sözleriyle tepki gösterdi.