Yerli yerinde: Ekinezya!

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Önce safrandı, sonra taflan oldu, bu kez ne olacak diye beklerken ekinezya çıktı. Nasıl da güzelmiş, farmakotikte, ilaç yapımında kullanılan bu çiçek? Turuncu bir topun etrafında pembe pembe petaller! Söz konusu olan ABC deterjanın “Yerli yerinde” projesi. Her yıl Türkiye’nin bir bölgesinde “Kadın Çiftçileri” destekleyerek onlara yeni bir bitki üretmeleri ve sonrası için destek veriliyor.

İlk proje için Osmaniye Bahçecik’te safran peşinde koşmuştuk. İkincisi Ordu’da taflan projesiydi. Ekinezya ise Bursa Karacabey Dağkadı köyünde diğerlerinde olduğu gibi kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği içinde gerçekleşiyor.

PEMBE KADINLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği projede, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, iş bitiriciliği ile farklı bir bürokrat modeli çizerek çok kısa sürede işi yoluna koymuş. Projenin STK ortağı Kadın Kooperatifi’nin kurucusu ve başkanı Aylin Yıldız, onun gibi kadınlar 5 çayında takı yarıştırırken tarlada kadınların başında koşturan idealistlerden! ABC’nin kadınlarından Deniz Özyer de, bu pandemi döneminde hijyenle ilgili üretimleri başlarından aşmışken bu sosyal projeden vazgeçmeden yola devam eden azimlilerden.

En güzelleri ise kooperatifi oluşturan kadınlardı. Pembe çiçekli bir örnek şalvarları, pembe başörtüleriyle pembe çiçeklerle yarışan bir güzellikteydiler. Bu bölgede söylemeden geçemeyeceğim, toprak da o kadar güzel ki belli ne eksen bir mislini veriyor. Şimdilik küçük bir bahçe ama burası için bile ABC’nin maddi katkısı 200 bini bulmuş, kurutma makinesi ve diğer küçük aletler ve fide alınmış. Kurutma makinesi tabii ki sadece ekinezya için değil, kadınların yaptığı erişteden, meyve kurusuna her işe yaramış. Ekinezyanın çayını içtik, keşkek ve aşure yedik, incirleri yüklendik, bu proje bize de yarıyor! Seneye ne üretiyoruz?

1 YILDA 3 HASAT

Ekinezya, çok değerli bir bitki. Üstelik üretken, bir fide dikiliyor, 4 yıl boyunca kardeş de veriyor, üremeye devam da ediyor, bir yılda üç kez hasat edilebiliyor. Kurutulup çayı içiliyor, pek çok yararı var. İlaç yapılıyor, satışı iyi.