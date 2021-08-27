27 Ağustos 2021 Cuma, 00:01

Ayşenur Tanrıverdi on dört öyküsünün yer aldığı ilk kitabı Yeryüzünün Derinliklerinde Olup Bitenler’de bizleri çocukluğun o büyülü bahçesine davet ediyor. Olağanüstü öykülerin anlatıldığı bir dünya bu. Öyle bir dünya ki arılar ballarını bahçedeki çiçeklerden değil resmedilen çiçeklerden yapıyor, radyonun içinde minik insanlar konuşuyor, annesi denizin derinliklerinde dakikalarca kalabilen bir çocuk bu sırrı tutamıyor...

Tanrıverdi üzerinde yaşadığımız bu dünyadan yeni bir evren yaratıyor; kalbimizin derinliklerine ittiğimiz duygularımızı ortaya çıkararak, elimizdeki kitap aracılığıyla bize geri verecek masalsı bir evren.

Büyülü olan bu dünyada büyümek, tanık olacağımız hikâyelerin ne büyüsünü ne hüznünü ne de gerçekliğini azaltıyor.

Örneğin “Kadıköy Rıhtım’ın birbirinden habersiz ip gibi uzanan sokaklarından birinde” - o sokaklardan birinde ilkokulu okuduğum için mi dokundu bana bu öykü yoksa ben de aynı filmleri izleyerek büyüdüğüm için mi bilmiyorum - yaşayan Macide Hanım ve oğlu Mehmet’in hikâyesi:

“Macide Hanım bundan yirmi yıl önce ailece Antalya’ya giderlerken eşini uçurumun derinliklerinde kaybetmiş, kendinden az öteye savrulan Mehmet’i ise kucağında metrelerce taşıyarak yol kenarına ulaşmıştı. İkisi de mucize eseri birkaç sıyrık harici yara almamıştı. Yine de bu durum, ilkokul birinci sınıfı başarıyla tamamlayan Mehmet’in eğitim hayatının sona ermesine engel olmamıştı.”

Oğlunu kazadan beladan, her şeyden korumak için eve kapayan anne büyüdüğü bir anda onu Rita Hayworth’a kaptırma gerçeği ile karşı karşıya kalır.

Sona doğru yaklaştıkça öyküler gizeminden ve büyüsünden bir şey kaybetmeden günümüze ve yazarın yazma serüveni içindeki dünyasına eviriliyor.

Ayşenur Tanrıverdi öykülerinin kurgusunu ve dilini sevecek, içindeki hayal gücü, yaratıcılık karşısında şaşıracak ve tanıştığınıza memnun olacaksınız. Büyülü bahçe davetine uyarsanız yeryüzünün derinliklerinde olup bitenlerle de karşılaşma fırsatını elde edeceksiniz.

Yeryüzünün Derinliklerinde Olup Bitenler / Ayşenur Tanrıverdi / h2o kitap. / 136 s.