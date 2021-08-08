Yeşil Muğla, kara Muğla oldu

08 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

Yüzde 68’i orman olan Muğla’nın Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Menteşe ilçeleri 12 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. Son beş yılda üç bin hektarın yandığı bölgede ilk tespitte 60 bin hektara yakın ormanlık alan alevlere teslim oldu. Uçakların yetersiz kaldığı, belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşları “Acil uçak gönderin” çığlıklarına rağmen yangınlar bölgede hâlâ devam ediyor. Siyasi iktidarın THK’ye ait uçakları kaldırmaması nedeniyle alevlere teslim olan Muğla’da halk tepkili. “İnadınız yüzünden yeşilimiz, canlarımız yandı” diyerek isyan eden yurttaş, “Tatil beldemiz, yeşilimiz yandı. Lüks yaşam süren, uçakları ve sarayları olanlar sadece izledi. Bir hafta sonra sözde yaraları sarmak için geldi, insanların kafasına çay fırlattı. ‘Beyaz et vereceğiz’ diyerek insanlarla dalga geçti” ifadelerini kullandı.

Tatil beldesi Muğla’ya girmeden üç kilometre uzaktan fark ediliyor alevlerin çöktüğü kentteki kara tablo. Ormanlık alanların her bölgesi ikinci bir yangına karşı greyder, itfaiye ve yangın söndürme ekipleri tarafından tutulmuş. Kentte turist otobüsleri değil, su tankerleri, greyder, kamyonlar ve itfaiye araçları geçiyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardım araçları büyükşehir belediyesinin depolarında gönüllü gençler tarafından toplanıyor ve ihtiyacı olanlara dağıtılıyor. Adeta yardım seferberliği hâkim.

TURİZMCİ DUA EDİYOR!

Alevler, Muğla’da sadece ağaçları, canlıları, doğayı ve ekosistemi etkilemedi. Ekonomisinin yüzde 80’ini turizmden sağlayan kentte, turizm sektörünü de etkiledi. Otelciler, mekân ve işletme sahipleri çaresizce kara kara düşünmeye başladı. Birçok yerli ve yabancı turist rezervasyonunu iptal etti. Önce koronavirüs sonra yangının vurduğu turizm sektörü artık felaket olmasın diye dua ediyor.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI BAHATTİN GÜMÜŞ: ORMANLARI KÖYLÜYE VERİN

Yangınlarda etkilenen ilçelerden bir olan Menteşe ilçesinin belediye başkanı Bahattin Gümüş, ormanların köylüye verilmesi gerektiğini, onların daha koruyucu olduğunu ifade etti. Gümüş, “Yangına en iyi nasıl müdahale edileceğini, nerede hangi yolun olduğunu en iyi orman köylülerimiz biliyor. Yangınların kısa sürede söndürülmesinde orman köylülerinin rolü çok büyüktü. İklim değişmiş, sıcaklık çok fazla, nem çok az. Yangın yayıldıktan sonra bir şey yapamıyoruz. Uçağımız yok, helikopterimiz yok. Yangına o anda müdahale etmek zorundayız. Köylümüz yangına çok kısa sürede müdahale etti ve başarılı oldular. Geçmişte ormanlar köylünündü. Ormanlar köylülerin elinden alındı. Orman yangınlarını köylüler söndürüyor. Orman alanları tekrar köylülere teslim edilmelidir” dedi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OKTAY: YARALARI SARACAĞIZ

Yangının en çok etkilendiği ikinci ilçe olan ve şehir merkezine kadar inen yangınlarla savaşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınlar bittikten sonra çıkan fotoğrafa bakarak herkesin üzerine düşeni yapmasını ve önlem alması gerektiğini vurguladı. Belediyeler olarak kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirten Oktay, “Yanan ormanları geri kazandırmak ve mağdur vatandaşların yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışacağız” diyerek yurttaşları da yangınlara karşı duyarlı olmaya davet etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN: DAYANIŞMA GÜÇLENDİRDİ

12 gündür alevlere teslim olan Muğla’da gece gündüz ekiplerin başında durarak söndürme çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, acı ve ıstırabın yaşandığı yerde, dayanışma ile ayakta kaldıklarını söyleyerek sözlerine başlayarak, “Keşke daha iyi koordine edilebilseydi, keşke yangının bu kadar büyümesine meydan verilmeseydi. Yangında tek önemli hadise erken tespit ve etkin, acil müdahale. Yangın yayıldıktan sonra ancak yanacak yer kalmadığında bitiyor. Bu imkânlarla tüm yangınları söndürmek mümkün değil. ‘Uçak istiyoruz’ söylemlerimize keşke cevap verebilselerdi” dedi.