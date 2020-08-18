Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın setlere dönüyor

Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, setlere geri dönüyor. Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman kadrosuna katıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 17:09
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ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman’ın yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman kadrosuna katıldığını açıkladı.

 Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Mehmet Bozdağ, “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın” ifadelerini kullandı.



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