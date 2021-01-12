Yeşilırmak’ta balıklar kıyıya vurdu

Amasya'daki Yeşilırmak Nehri'nde ölen onlarca balık kıyıya vurdu. Son ölümlerle birlikte Yeşilırmak Nehri'nde bu yıl üçüncü kez toplu balık ölümleri yaşandı.

Mehmet Menekşe
12 Ocak 2021 Salı, 06:00
Yeşilırmak’ta balıklar kıyıya vurdu
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Amasya kent merkezinden geçen Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri yaşanıyor. Yurttaşların tepkisine neden olan balık ölümlerinin şeker fabrikasının atıklarından kaynaklandığı öne sürülürken Amasya Valisi Mustafa Masatlı, balık ölümlerinin yağışların yetersiz olmasına bağlı oksijen yetersizliğinden olduğunu savundu. 

CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferah-oğlu, “Amasya hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı, doğamız da insanımız da ırmağımız da sahipsiz” dedi.


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