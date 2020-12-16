Yeşilyurt'tan filede Avrupa zaferi
TK Kaunas VDU - Sistem9 Yeşilyurt: 0-3
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)
TK KAUNAS VDU: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite, Najmovic (L), (Kiausaite, Matekonyte (L), Szalbiersz)
SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya, İlayda, Carutasu, Scuka, Cross, Buket, Aybüke (L) (Burcu, İrem, Derya Güç, Ece, Zeynep Sude)
SETLER: 12-25, 9-25, 8-25
SÜRE: 48 dakika (16',16',16')
2021 CEV Challenge Kupası’nda son 16 turu karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya’nın TK Kaunas VDU takımını 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başaran Sistem9 Yeşilyurt’ta Derya 13, Carutasu 13, İlayda 9, Cross 8, Buket 7, Scuka 5, Derya Güç 3, Zeynep Sude 2 ve Ece 1 sayıyla oynadı.
Temsilcimiz, çeyrek finalde 17 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de Kairos Ponta Delgada-UVC Holding Graz maçının galibiyle karşılaşacak.
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