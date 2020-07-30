YHK’den milyonlarca işçiye ücret darbesi

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Kararları sözleşme hükmünde olan ve kesin nitelik taşıyan Yüksek Hakem Kurulu (YHK), milyonlarca işçiye “sıfır zam” anlamına gelen karara imza attı.

YHK aldığı ilke kararıyla kurul tarafından bağıtlanacak sözleşmelerde “31 Aralık” tarihindeki ücrete zam yapılmasını öngördü. Oysa asgari ücretteki artış 1 Ocak’ta uygulamaya geçiyor. Daha önce asgari ücrete gelen zammın üzerine YHK’nin zammı ekleniyordu. Şimdi YHK 31 Aralık’taki ücrette artış yapacak. Bu artış da büyük olasılıkla asgari ücretteki artışın altında kalacak. İşçiye asgari ücretin altında ücret verilemeyeceği için en düşük ücret asgari ücret seviyesine çekilecek. YHK’nin yaptığı artışın hiçbir anlamı kalmayacak. Sonuç olarak işçi yine asgari ücrete mahkum edilmiş olacak.

TÜRK İŞ’TEN İTİRAZ

Bu nedenle de Türk-İş karara itiraz etti. Türk-İş’in açıklama, ısrar ve taleplerine karşın önerileri dikkate alınmadı. Karara itiraz eden Türk-İş, muhalefet şerhi yazdı. YHK’nin bugüne kadarki uygulamalarına dikkat çekti.

Türk-İş, özellikle taşeronu kapsayan sözleşmelerde ücret düzeyinin genellikle asgari ücret olduğu ve asgari ücretin de yılbaşından itibaren arttığı dikkate alınarak ücret zammının da 1 Ocak’taki (asgari ücret zammı uygulandıktan sonra) ücrete zam yapılması şeklinde uygulandığına işaret etti. Kurulun kararıyla bu uygulamanın değiştirildiğina dikkat çeken Türk-İş, 31 Aralık’taki ücretlere zam uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Bu uygulamayla asgari ücretli işçiler ve işyerlerinde YHK tarafından yılbaşlarında verilecek ücret zammının fiilen ortadan kaldırıldığını işaret eden Türkİş, “Diğer bir ifadeyle, kapsamdaki işçiler 2 altı aylık dönemde, toplusözleşme ücret zammından faydalanmadan asgari ücretle çalışmak durumuyla karşı karşıya bırakılmaktadır” dedi.

Türk-İş eleştirilerini şöyle sıraladı:

- İşçinin ocak ayında alması gereken toplusözleşme zammı YHK tarafından alınan bu kararla ortadan kaldırılmıştır.

- Toplu iş sözleşmesinden yararlanmayan işçi ile toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır.

- YHK’nin kararlarına yansıyacak olan işbu ilke karar işverenin toplusözleşme masasına oturması yahut sözleşme imzalamasına engel olacaktır.

Neticede YHK’nin vereceği karar bilinir hale geleceğinden işveren masada anlaşmaktan kaçınma eğilimi içerisinde olacaktır.