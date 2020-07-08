YHT engelli yurttaşların ücretsiz seyahat etme haklarını ellerinden aldı!
TCDD, yıllardır devam eden ve engellilere dönük örnek gösterilen uygulamasını iptal ederek, engellilerin Yüksek Hızlı Trende (YHT) ücretsiz seyahat etme haklarını ellerinden aldı!
TCDD, daha önce, YHT’lerde engelliler için kontenjan açıyor ve yine engellilerin ücretsiz bir biçimde seyahat etmelerine olanak sağlıyordu. Ancak yeni alınan kararla beraber Covid-19 salgını bahane edilerek engellilerin ücretsiz seyahat hakları iptal edildi.
PARAYLA SEYAHAT EDEBİLİYORLAR!
Engellilere virüs bulaşmasını, engellilerin ise virüs bulaştırmasını önlemek için yapıldığı konuşulan uygulama, içerisinde ciddi bir de çelişki barındırıyor. Çünkü engelli yurttaşlarımız, bilet parası ödeyerek YHT’lerde seyahat edebilecekler. Bu çelişki akıllara, “ücretsiz seyahat edince tehlike yaratan engelliler, ücretli seyahat edince sorun yaratmıyor mu” sorusunu getiriyor.
SALGIN BAHANE EDİLİYOR
Normalleşme süreciyle 65 yaş üstü vatandaşlar balık istifi olan toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorlar, il dışına da çıkabiliyorlar. Engelli olmayıp kronik rahatsızlığı olan ve bu rahatsızlık bakanlık kayıtlarında bulunan vatandaşlar da toplu taşıma araçlarından faydalanıyor, şehirlerarası seyahat yapabiliyorlar. Ayrıca engelli yurttaşlarımız da toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorlar. İşte, halkın kendi çabalarıyla sağlığını korumaya çalıştığı böyle bir ortamda salgın bahane edilerek engellilerin ücretsiz seyahat haklarının elinden alınması, bu kadarına da pes dedirtiyor.
ÖZELLEŞTİRME ADIMLARI MI
Diğer taraftan, salgın öncesi YHT’deki indirimli bilet uygulamalarında kısıtlamaya gidilmesi, ardından bilet fiyatlarının zamlanması ve son olarak da engellilerin ücretsiz seyahat haklarının engellenmesi ‘demiryolu ulaşımı özelleştirme adımları mı?’ sorusunu da akıllara getiriyor.
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