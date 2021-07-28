YHT’lerde en çok unutulan eşyalar açıklandı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:50

Kullanıcılarına hızlı, emniyetli, konforlu ve ekonomik seyahat olanağı sunan YHT’ler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Ankara-İstanbul ve Ankara-Eskişehir arasında işletiliyor. TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü, YHT artı kombine taşımacılık ile sadece YHT’lerin ulaştığı şehirlere değil, yakın şehirlere de seyahat süresini önemli oranda düşürüyor.

Günlük 36 sefer gerçekleştiren YHT’ler, bugüne kadar 54,2 milyon yolcu taşıyarak vatandaşlara önemli bir hizmette bulundu. Yoğun olarak kullanılan YHT’lerde zaman zaman birçok yolcu seyahat ettiği koltuklarda ya da vagonların belirli alanlarında kişisel eşyalarını unutuyor. Bu eşyaları toplayarak sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen TCDD, vagonlarda en çok unutulan eşyaları açıkladı. YHT ile yolculuk edenler, başta nüfus cüzdanı olmak üzere gözlük, giyim, çanta, kredi kartı, para cüzdanı, elektronik eşyalar, ders kitabı, roman ve mobil telefon gibi kişisel eşyalarını trenlerde unutuyor. Unutulanlar arasında bebek lazımlığı, deniz simidi gibi ilginç eşyalar da yer alıyor.

EŞYALAR YA SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR YA DA DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLİYOR

Yüksek Hızlı Trenler’in seferleri sona erdiğinde görevliler temizlik başlamadan önce tüm vagonları kontrol ediyor ve yapılan kontrollerde bulunan eşyalar tutanakla kayıt altına alınıyor. Emanete alınan eşyalar da bulunduğu yere satılan bilet üzerinden veya varsa üzerindeki bilgilere göre sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Sahibi bulunan eşyalar sahibinin teslim alabileceği merkezin bulunduğu şehre TCDD Taşımacılık görevlileri tarafından ulaştırılıyor. YHT’lerde daha fazla eşya unutulmaması için yolculara trenler istasyonda durmadan önce trenlerden inerken bagajlarını ve kişisel eşyalarını unutmamaları için ikazda bulunuluyor.