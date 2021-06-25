Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attı
Miss Turkey eski birincisi Şevval Şahin, İş insanı Kerem Kamışlı ile Boğaz'daki bir mekanda yemek yemek için buluştu. Aynı ortamda olan Şahin'in eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral ve Kamışlı birbirine girdi. İddiaya göre kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı.
Bir magazin figürü haline gelen, Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral, iddiaya göre Şahin’in birlikte yemek yediği Kerem Kamışlı’yı denize attı.
Geçtiğimiz günlerde, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile görüntülenmesinin ardından erkek arkadaşı Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin, Kamışlı ile bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.
Mekana giren Marcus Aral, iddiaya göre Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize attı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın şaşırdığı görüldü.
"NE OLDU DENİZE Mİ DÜŞTÜN?"
Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, 'Ne oldu, denize mi düştün?' diye sorduğu duyulurken, Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Kamışlı'nın önünde durduğu görülüyor.
Video Haberler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Şampiyonlar Ligi'nin Exxeni belli oldu