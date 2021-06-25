Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attı

25 Haziran 2021 Cuma, 12:04

Bir magazin figürü haline gelen, Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral, iddiaya göre Şahin’in birlikte yemek yediği Kerem Kamışlı’yı denize attı.

Geçtiğimiz günlerde, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile görüntülenmesinin ardından erkek arkadaşı Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin, Kamışlı ile bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Mekana giren Marcus Aral, iddiaya göre Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize attı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın şaşırdığı görüldü.

"NE OLDU DENİZE Mİ DÜŞTÜN?"

Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, 'Ne oldu, denize mi düştün?' diye sorduğu duyulurken, Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Kamışlı'nın önünde durduğu görülüyor.