Kerimcan Durmaz’dan Erkan Petekkaya’ya yeni yanıt
Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan müzik töreninde kendisine ödül verilmesi sonucu, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile polemik yaşayan Kerimcan Durmaz, Petekkaya'ya Armağan Çağlayan'ın programında yanıt verdi.
YouTube üzerinden 'Gör Beni' adlı bir program yapan Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu Kerimcan Durmaz oldu.
TV8’de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesine sinirlenen Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından hakaretlerde bulunmuş ve Acun Ilıcalı’ya “Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan” demişti. Petekkaya sonrasında paylaşımını kaldırmışsa da, TV8’de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinden çıkarılmıştı.
Durmaz, Petekkaya'ya Armağan Çağlayan’ın programında yanıt verdi.
Durmaz, Çağlayan’ın da yapılan şeyi haksız bulduğunu belirtmesi üzerine şunları söyledi:
“Çok alakasız bir olay. Ben sonuçta her şeyi atlatıp bir şey yapmışım ve tek başına yapmışım. Ben büyük yapımlarla çalışmıyorum. Tek başıma bir şarkı meydana getirdim. Amerika’ya gidip Türkiye’nin daha önce izlemediği bi klip çektim. Bunun bir başarı ödülü olmalı ama ne yapsam olay, çok garip.”
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