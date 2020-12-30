Yıl boyunca soru önergesi vermeyen AKP'li Rümeysa Kadak en beğenilen beşinci milletvekili oldu!
AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, hiçbir soru önergesi vermediği halde iktidara yakın ORC şirketi tarafından yapılan araştırmada 2020 yılının en çok beğenilen 5'inci milletvekili oldu.
İktidara yakınlığı ile bilinen ORC şirketi tarafından yapılan araştırmada 2020 yılının en çok beğenilen 20 milletvekili belli oldu. AKP'nin genç milletvekillerinden Rümeysa Kadak sıralamada ilk 5'e girmeyi başardı.
Kadak 2020 yılı içerisinde hiçbir soru önergesi vermedi. Kadak TBMM'deki ilk konuşmasını geçtiğimiz hafta bütçe görüşmelerinde yapmıştı.
İşte ORC'ye göre en beğenilen milletvekilleri:
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