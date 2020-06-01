Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 10:11

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43) yaşamını yitirdi.

Dernekpazarı'na bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün, temizlik yapan Recep Ali Düzenli’yi yılan ısırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.