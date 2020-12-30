Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

30 Aralık 2020 Çarşamba, 18:19

Yeni yıla saatler kaldı. Her yıl coşkuyka kutlanan yılbaşı bu sene yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sakin geçecek. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin genelge yayımlandı. 81 ile gönderilen genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının detayları yer aldı. Yeni yıla girerken yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı, sokağa çıkma kısıtlamasının ne kadar süreceği ise yurttaşlar tarafından merak konusu oldu.

İşte 83 milyon yurttaşı ilgilendiren genelgeden merak edilen başlıklar;

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugünkü sokağa çıkma yasağı hafta içi her gün yapıldığı şekilde 21:00'da başlayacak ve yarın sabah 05:00'e kadar devam edecek.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE KADAR SÜRECEK?

1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak. Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

HAFTA SONU KISITLAMASINDAKİ ESASLAR GEÇERLİ OLACAK

31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA BALIKÇILAR AÇIK OLACAK MI?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

KOLLUK KUVVETLERİNE TAM MESAİ

Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak. Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken, çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek.