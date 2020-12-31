Yılbaşında aşırı yemeyle yaşanabilecek sağlık sorunlarına evde pratik öneriler

31 Aralık 2020 Perşembe, 10:16

Yeni yıla girmeye saatler kaldı. Pandemi nedeniyle herkesin evde geçireceği bu yıl başında fazla yemek yenmemesine dikkat çeken Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, yılbaşı gecesi yemeği fazla kaçırıp şikâyet yaşayanlar için evde yapılacak pratik çözümleri paylaştı.

Ertesi gün uyumaktan ziyade, erken kalkıp metabolizmayı zinde tutmak gerektiğini belirten Taşpınar, evde gün içinde egzersiz yapmanın da akşamdan alınan yüksek kalorinin atılmasına yardımcı olacağını hatırlattı.

NELER YAPILABİLİR?

Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: