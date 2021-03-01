'Yılbaşından bu yana 3. zam! Yeni zamlar yolda'

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Karadeniz’deki doğal gaz rezerviyle ilgili yurttaş indirim müjdesini beklerken; 2021 yılının henüz ilk aylarında art arda yurttaşa verilen doğal gaz müjdesi otomatikleşen zamma dönüştü. Yurttaş kombiyi açmaya korkar hale geldi. İki ayda üç kez zamlanan doğal gaz faturaları cepleri yakıyor. Müjde bekleyen yurttaş, zamlı faturalarla boğuşuyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılbaşından bu yana doğal gaza üçüncü kez zam yapıldığına dikkat çekti.

Akın, "Karadeniz’deki doğal gaz rezerviyle ilgili yurttaş indirim müjdesini beklerken; 2021 yılının henüz ilk aylarında art arda yurttaşa verilen doğal gaz müjdesi otomatikleşen zamma dönüştü. Yurttaş kombiyi açmaya korkar hale geldi. İki ayda üç kez zamlanan doğal gaz faturaları cepleri yakıyor.

Müjde bekleyen yurttaş, zamlı faturalarla boğuşuyor" dedi.

Doğal gazın fiyat tarifelerinde; 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarına yüzde bir oranında zam yapıldı. Böylece, yüzde bir oranındaki ile birlikte 59 gün içerisinde yapılan üçüncü zam oldu.

CHP Balıkesir milletvekili Akın; yaptığı yazılı açıklamada "Döviz kurlarındaki artış da önümüzdeki dönemde enerji zamlarında belirleyici olacak. Bu durum; vatandaşımıza bir sonraki ay da müjdenin değil, yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor" diyerek tepki gösterdi.

Akın'ın açıklaması şöyle:

İKİ AYDA ÜÇÜNCÜ ZAM

Karadeniz’deki doğal gaz rezerviyle ilgili vatandaş indirim müjdesini beklerken; 2021 yılının henüz ilk aylarında art arda zamlar adeta yağmur olup yağdı. Vatandaşa verilen doğal gaz müjdesi otomatikleşen zamma dönüştü. Vatandaş kombiyi açmaya korkar hale geldi. İki ayda üç kez zamlanan doğal gaz faturaları cepleri yakıyor. Müjde bekleyen vatandaş, zamlı faturalarla boğuşuyor.

İKTİDARIN TEPKİ YÖNETİMİ

Doğal gazda henüz iki ay içeresinde bir oranlarıyla toplam üç kez zam yapılması iktidarın tepki yönetimi yaptığını da gösteriyor. İndirim müjdesi veren iktidar büyük zamların yaratacağı tepkiyi; peş peşe yapılan ve adeta otomatikleşen zamlarla yönetmeye çalışıyor. Ortada indirim de müjde de yok; ama her ay zamlanan faturalar var!

YENİ ZAMLAR DA KAPIDA

BOTAŞ; 2020’de pandemi nedeniyle fiyatların düşmesi üzerine LNG alımını artırarak maliyetleri azaltmıştı. Ama bu düşük fiyatlar vatandaşa yansıtılmadı. Hatta 2020 yılında doğal gaz yıllık bazda yüzde 12 oranında zamlandı. 2021 yılının ilk gününde ilk olarak yüzde bir oranında zam; ardından 1 Şubat itibarıyla yüzde bir oranında zam ve son olarak da 1 Mart itibarıyla yüzde bir oranında üçüncü kez zam yapıldı.

Bu yıl LNG fiyatlarında da ciddi artış var. Türkiye’nin boru gazıyla ithal ettiği doğal gaz fiyatları da büyük oranda petrol fiyatlarındaki değişime göre 6 ay gecikmeli olarak belirleniyor. Döviz kurlarındaki artış da önümüzdeki dönemde enerji zamlarında belirleyici olacak. Bu durum; vatandaşımıza bir sonraki ay da müjdenin değil, yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor."