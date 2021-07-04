Yıldırım isabet eden çoban öldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde arazide koyun otlatan çoban Adem Avcı (62), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Şuhut’a bağlı Ortapınar köyünde oturan Adem Avcı, dün öğle saatlerinde arazide koyun otlattığı sırada üzerine yıldırım düştü.
Yakınları tarafından Şuhut Devlet
Hastanesi’ne götürülen Avcı'nın vücudunda yaralar oluştuğu belirlendi. Avcı
yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı.
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