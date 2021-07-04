Yıldırım isabet eden çoban öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde arazide koyun otlatan çoban Adem Avcı (62), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

(DHA)
04 Temmuz 2021 Pazar, 21:44
Yıldırım isabet eden çoban öldü
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Şuhut’a bağlı Ortapınar köyünde oturan Adem Avcı, dün öğle saatlerinde arazide koyun otlattığı sırada üzerine yıldırım düştü.

Yakınları tarafından Şuhut Devlet Hastanesi’ne götürülen Avcı'nın vücudunda yaralar oluştuğu belirlendi. Avcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


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