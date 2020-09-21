Yıldırım Kaya, Cübbeli'nin "2 bin selefi dernek silahlanıyor" iddialarını AKP'ye sordu

21 Eylül 2020 Pazartesi, 20:23

Cübbeli'nin, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" iddiasını değerlendiren Gazeteci Saygı Öztürk, dikkar çeken açıklamalarda bulunmuştu. Öztürk'e konuşan Cübbeli Ahmet, savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazır olduğunu söylemişti.

CHP'Lİ KAYA'DAN TEPKİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yıldırım Kaya, "Cübbeli Ahmet'in bildiği, 2 bin selefi derneğin silahlandığı bilgisini devletin bilmeme ihtimali var mı?" diye sordu.

Kaya, "Sorun, AKP'nin söz konusu derneklere müdahale etmek isteyip istememesidir" dedi.

Cübbeli'nin iddiasına ilişkin açıklama yapan Saygı Öztürk, şunları söylemişti:

"Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi: 'Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar 'Ne biliyorsunuz? Hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar?' dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım' dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır."