Yıldız için ‘sessiz çığlık’ nöbeti

20 Eylül 2020 Pazar, 05:00

OdaTV Ankara Haber Müdürü, tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız’ın dostları, Yıldız’ın üç aydır süren tutukluluğunu protesto etmek için üçüncü kez “sessiz nöbet” eylemi yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) karşısındaki Atatürk Parkı’nda toplanan grup, 15 dakika sessizlik içinde bekledi. Parka, Yıldız’ın eşi Naci Uğur ve oğlu İlim Uğur, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, KUMPAS-DER Başkanı Ahmet Tatar, TESUD üyeleri, kumpas mağduru subaylar ve aileleri ile çok sayıda emekli asker katıldı.

Parka, Müyesser Yıldız’ın kartondan temsilini getiren dostları, Yıldız’ın mönüsü olarak adlandırdıkları “çay ve simit” dağıttı. Ardından, Yıldız için 15 dakika boyunca “tam sessizlik” içinde oturuldu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sessiz eylemde, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi. Protestoya katılan herkesin, Yıldız için bir kâğıda duygu ve düşüncelerini yazdığı ritüel devam etti. Yazılan tüm notlar, eylemin ardından Sincan Cezaevi’ne gönderildi.