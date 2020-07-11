Yıldız Tilbe'den dikkat çeken Ayasofya paylaşımı
Şarkıcı Yıldız Tilbe Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Yıldız Tilbe, bu kararın ardından sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Tilbe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;
"FatihSultanMehmedin Ruhu Huzura Ermiştir Allahın Sonsuz Rahmeti bütün Osmanlı Hükümdarlarının üzerine Olsun hepsine aşığım
FatihSultanMehmetin bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu , mal sahibine döndü , hak yerini buldu , orası Osmanlının veya ,başka hiçbir kurum yada kişinin değil,Fatihindi.Sevindim Valla
AyasofyaBizansta iken , Allahın evi olan ibadethane idi . Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allahın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi , Ayasofya ibadethanedir her dinde , bizde Camiidir
İngilizler yada amerika yada benzeri bi ülke alırsa yeniden kilise yapsın ayasofyayı bütün camilerle beraber
Yabancı ülkeler bizi takmıyoki, avrupa birliği kapancak nerdeyse yüz yıldır bizi almadılar, diğer ülkelerin dünya üzerindeki Sömürgelerine girmiyorum bile, bize kıymet vermiyolarki"
????FatihSultanMehmedin Ruhu Huzura Ermiştir ??Allahın Sonsuz Rahmeti bütün Osmanlı Hükümdarlarının üzerine Olsun?? hepsine aşığım??— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) July 10, 2020
FatihSultanMehmetin bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu , mal sahibine döndü , hak yerini buldu , orası Osmanlının veya ,başka hiçbir kurum yada kişinin değil,Fatihindi.Sevindim Valla ??????????????????— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) July 10, 2020
AyasofyaBizansta iken , Allahın evi olan ibadethane idi . Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allahın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi , Ayasofya ibadethanedir her dinde , bizde Camiidir ????— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) July 10, 2020
İngilizler yada amerika yada benzeri bi ülke alırsa yeniden kilise yapsın ayasofyayı bütün camilerle beraber ,— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) July 10, 2020
Yabancı ülkeler bizi takmıyoki, avrupa birliği kapancak nerdeyse yüz yıldır bizi almadılar, diğer ülkelerin dünya üzerindeki Sömürgelerine girmiyorum bile, bize kıymet vermiyolarki— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) July 10, 2020
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