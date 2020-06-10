Yıldız ve Dükel’in gözaltı kararı ve arama tutanakları dahi avukatlar ile paylaşılmadı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

“Askeri casusluk” iddiasıyla gözaltına alınan Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın avukatlarının, soruşturmaya ilişkin bilgi ve belge talepleri, savcılık tarafından “kısıtlılık kararı” gerekçesiyle reddedildi. Gazeteciler, avukatlar ve Balyoz kumpasında yargılanan bazı emekli askerler, gazetecilerin gözaltına alınmasını adliye önünde protesto etti.

Pazartesi sabahı gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde tutulan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın henüz ifadesi alınmadı. Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, savcılığa dilekçe vererek müvekkilinin ifadesinin emniyette değil adliyede alınmasını istedi. Gazetecilerin avukatları, dosyadan örnek almak istedi. Ancak soruşturma savcılığı, kısıtlılık kararı gerekçesiyle herhangi bir bilgi ve belge paylaşmadı. Avukatlar, gözaltı kararı ve arama-el koyma tutanaklarına dahi ulaşamadı.

‘BENDEN CASUS ÇIKMAZ’

Dükel, avukatı Semih Ecer aracılığıyla yaptığı açıklamada “Bu süreç geçecektir. Benden casus değil, ancak vatansever çıkar. Hepinize sevgiler, selamlar” dedi. Müyesser Yıldız’ın, polislerin tutumu nedeniyle iki gündür yemek yemediği ve emniyette de ifade vermeyeceğini bildirdiği öğrenildi. Yıldız’ın “Beni hedef gösteren İçişleri Bakanı’nın yönettiği bir birimin yemeğini yemem” dediği belirtildi.

Yıldız ve Dükel’in gözaltına alınması Ankara Adliyesi önünde protesto edildi. Eyleme, Atilla Kezer, Mustafa Önsel gibi bazı emekli askerler, Şehit Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, gazeteciler Yavuz Selim Demirağ ve Nihat Genç, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile avukatlar katıldı.

Açıklamayı okuyan Avukat Mustafa Güler, FETÖ yargısının yaptıklarının aynısının bugün de yaşandığını söyleyerek, “Manidar bulduğumuz husus ise tıpkı FETÖ yargısının yaptığı gibi bugün de susturulması ve tasfiye edilmesi düşünülen kişilere casusluk yaftasının yapıştırılmasıdır” dedi.

‘HABERLER SERVİS EDİLİYOR’

Yandaş bir gazetenin Yıldız hakkında yaptığı haberi anımsatan Güler, Yıldız’ın avukatının ulaşamadığı bilgileri servis edilen haberle öğrendiklerini ifade etti. Yıldız hakkındaki “casusluk” suçlamasına kimsenin inanmayacağının altını çizen Güler, gözaltına gerekçe gösterilen telefon görüşmelerini şöyle değerlendirdi: “Müyesser Yıldız’ın casusluk yaptığına bizi inandıramazsınız. Sözümona basından öğrendiğimiz kadarıyla, ‘İstanbul’da çok önemli bir subay Libya Harekât Planlarını, İdlib Planlarını Müyesser Yıldız’a verdi’ şeklinde hezeyanlarınıza inanmamızı beklemeyiniz. Biz de yıllarca askerlik yaptık, İstanbul’da görevli değil bir astsubayda, bir generalde dahi bu planların olmayacağını bilecek kadar tecrübe sahibiyiz. Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in gözaltına alınması, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç’ın tutuklanması vatandaşın haber alma özgürlüğüne saldırıdır.”

Güler, Yıldız’ın çağırılması halinde kolayca ifade verebileceğini vurgulayarak, şunları ekledi: “Evini aramaya gelen kolluk görevlileri avukatına haber vermesine müsaade etmediler. Ev halkının tümünün bilgisayar ve telefonlarına el koydular. Üstelik kanunun açık hükmüne rağmen imaj alma zahmetini dahi göstermediler. Olayı haricen öğrenip arama mahalline gelen avukatına dosyada kısıtlılık olduğu gerekçesiyle CMK’nın 153. maddesinin açık hükmüne rağmen arama-el koyma tutanağının bir suretini vermediler. Oysa 9 yıl önce, FETÖ’cü kolluk gözaltı yapmaya geldiğinde avukatına haber vermiş, bilgisayarların imajını almıştı.”