Yıldız’ın 5 TL’lik davasına ret
OdaTV Ankara Haber müdürü, gazeteci Müyesser Yıldız, gizli tanık Abdullah’ın ifadelerini haberleştirdiği gerekçesiyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Yıldız’ın Akar’a açtığı 5 TL’lik dava ise reddedildi.
Davanın karar duruşması, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı ise müvekkilinin bir gazeteci olarak gizli tanık Abdullah’ın beyanlarını haberleştirdiğini belirterek “Buradan adil bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Adalet bugün değilse yarın tecelli edecektir” dedi.
Yargıç, duruşma sonunda 20 bin TL manevi tazminatın yanı sıra “Yıldız’ın Akar’ın kişilik haklarına yönelik yaptığı tecavüzün kınanmasına”, bedeli davalılardan alınmak kaydıyla hüküm özetinin tirajı en yüksek gazetede yayımlanmasına hükmetti.
8 Eylül’de avukatı olmadan SEGBİS ile yapılan tutukluluk değerlendirilmesi sonucunda tutukluluk halinin devamına karar verilmesine Yıldız, “Demek ki IŞİD militanı liderden daha tehlikeliyim. Bu mudur hukuk? Bu mudur adalet?” dedi.
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