Yıllardır atıl durumdaydı... Ankara Gezi Park açıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı yeşilin de başkenti yapma çalışmalarını sürdürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı açılışları kapsamında 13 adet semt parkını Başkent’e kazandıran Büyükşehir Belediyesinin son yeşil atağı Gazi Park.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllardır atıl durumda bulunan yaklaşık 62 bin metrekarelik alanı Gazi Park adıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılarak Başkentlilerin hizmetine sundu. Etkinlik çayırından Nilüfer göletine, spor sahalarından çocuk oyun alanlarına kadar oldukça geniş bir alana sahip olan Gazi Park, çok sayıda sosyal aktiviteye ev sahipliği yapıyor.
62 bin metrekarelik yeşil alan
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde bulunan ve yıllardır atıl durumdaki yaklaşık 62 bin metrekarelik alanı Gazi Park adıyla, Başkentlilerin keyifli zaman geçirebilmeleri için hizmete açtı. Park içerisinde çim tepeler, çocuk oyun grupları, çocuk kum havuzu, kol balıklarının yüzdüğü Nilüfer Göleti, açık hava sinema gösterimi, uçurtma etkinliği gibi pek çok aktivitenin yapılacağı etkinlik çayırı, basketbol ve plaj voleybolu sahaları, badminton ve tenis kortları, tavuk, horoz, tavşan, cüce keçi, tavus kuşu ve midillilerin özgürce gezdiği evcil hayvan serbest gezinti alanı, bisiklet yolu ile tuvalet ve otopark da yer alıyor.
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