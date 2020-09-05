Yıllık enflasyon artışına en çok, temel mal, altın ve gıda grupları neden oldu

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

TÜİK’in verilerine göre, tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 0.86 artarken, yıllık enflasyon da yüzde 11.77 yükseldi. Bu sonuçları değerlendiren Merkez Bankası ise birçok mal ve hizmetle ilgili olarak özellikle döviz kuru hareketlerinin etkisine dikkat çekti:

- Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, enerji grubunda döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin yansımaları izlendi.

- Döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle dayanıklı mal grubunda süregelen fiyat artışları genele yayılmış şekilde devam etti.

Y-ÜFE’YE DİKKAT

- Diğer hizmetler grubundaki fiyat artışında kura duyarlı kalemlerden kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı, sağlık hizmetleri ve paket tur belirleyici oldu.

Merkez ayrıca, otomobildeki matrah ve ÖTV değişikliğinin enflasyonu artıracağını, eğitimdeki KDV indiriminin ise olumlu katkı vereceğini belirtti.

Banka, yurtiçi üretici enflasyonundaki (Y-ÜFE) büyük yükselişi de kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağladı. Öte yandan Merkez Bankası’nın önceki günkü yatırımcı toplantısıyla ilgili Reuters’a bilgi veren katılımcılar, bankanın döviz geçişkenliğinin önümüzdeki dönemde enflasyonda daha güçlü etki yaratabileceği sinyalini verdiğini anlattı.

YENİ ZİRVE ARIYOR

TL’deki değer kaybı dün de sürdü. Merkez Bankası’nın yatırımcı toplantısında politika faizinde hızlı değişiklik için iç ve dış belirsizliklerin yüksek olduğu mesajını vermesinin de bu durumu etkilediği düşünülüyor. Önceki gün 7.45 lirayı geçen dolar/TL’de, dün piyasaların açılmasıyla birlikte rekor seviyesi güncellendi ve 7.4590’ın üzerine çıkıldı. Avro/TL ise gün boyu 8.84 lira olan tarihi seviyelerinin altında seyretti. Borsa İstanbul (BİST) ise dün yükseliş yönünde hareket etti. Endeks günü yüzde 0.93 artışla kapattı.