Yılmaz: Fenerbahçe o tabutluğa sığmaz!

06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:38

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticilerden Sait Yılmaz, TFF'nin harcama limitleri üzerinden Fenerbahçe'yi hedef aldığını söyledi. Sait Yılmaz, özerk yapıdaki TFF'nin siyasi rüzgara göre hareket ettiğine de vurgu yaptı.





TFF ÖZERK Mİ?

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkan vekilliği görevini de sürdüren Yılmaz, TFF'nin her kulübe eşit durması gerektiğine dikkat çekerken, "Türkiye Futbol Federasyonu Özerktir. Ne demektir özerklik? Hiç bir siyasi İktidarın ya da siyasetçinin, bürokrasinin ayrıca dış etkilerin ve etkenlerin baskısı altında kalmadan karar alabilmektir. Peki, alabiliyor mu? Özerk olsa alırdı. TFF taraftır. Futboldan taraf olmalıdır, kuruluş amacı da budur. Futbol adına ne varsa onların şartların iyileştirip,geliştirip katkı yaparak,sağlıklı ve ahlaklı porcular ve nesillerin yetişmesine olanak ve imkan yaratmaktır. Ve tabii ki Ülkeye bu yolla hizmet etmektir.

Peki, bugünkü federasyon böyle mi yapıyor? Hayır. Bugünkü TFF'nin görevi Türk futboluna hizmet etmek değildir.

Oraya siyasi İktidarın futboldan beklediği ve İhtiyaç hissettiği siyasi çıkarları sağlamak için gelmişlerdir.20 yıl Fenerbahçe'de yöneticili yapan, başkanvekilliği görevini sürdüren bu kişi (Nihat Özdemir), Fenerbahçe'yi tabutluğa koymaya çalışmaktadır.

Ne yazık ki TFF, Türk futbolunu yönetmek yerine,İktidarın emir ve talimatlarını,istek ve taleplerini yerine getirmekle mükellef, kimlik ve kişiliğini AKP’den alan siyasi bir kurul olmuştur.

Bu nedenle bir türlü hazmedemedikleri Fenerbahçe Spor Kulübünü ve Başkanı Ali Koç’u köşeye sıkıştırıp,taraftarları ve kongre üyelerinin önüne başarısız biri olarak gösterme çabasındadırlar. Ancak, biz Fenerbahçeliler ne o tabutluğa gireriz ne de O tabutluğa sığarız. İster başarılı olun İsterse başarılı olmak için devlet gücünü kullanın biz Fenerbahçeliler ne iktidara boyun eğeriz ne de İktidarın TFF eliyle hala kullandığı devlet gücüne. Şunun şurasında daha dokuz sene oldu 3 Temmuz'dan bu yana. Fenerbahçe 3 Temmuz'da da boyun eğmedi, şimdi de eğmez" dedi.