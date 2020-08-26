Yılmaz Özdil, mesleği bırakacağına yönelik iddiaları, Fatih Portakal'a gönderme yaparak yanıtladı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:22

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Kendisinin istifa edeceği şeklinde çıkan söylentilere, "Endişeli mesajlara ortak cevap... Organik tarım yapmaya niyetim yok" şeklinde yanıt verdi.

Özdil'in bu yanıtı Fox TV'den ayrılan sunucu Fatih Portakal'ın, istifa gerekçesini akıllara getirdi.

Fatih Portakal, kanaldan ayrılacağını, "Sadece,'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla" sözleriyle duyurmuştu.