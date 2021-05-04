Yılmaz Vural'ın 'küstah' dediği Gomes'le ilgili karar verildi
Yılmaz Vural, maça girmek istemeyen Golmes'le birlikte bir oyuncuyu daha defterden silerken, yönetimden kadro dışı bırakılmasını talep etti, iki oyuncu kadro dışı kaldı.
Süper Lig’in 40. haftasında BB Erzurumspor, Fenerbahçe'nin konuğu olmuş, Erzurum ekibi sahadan 3-1 mağlup ayrılırken Ricardo Gomes ve Yılmaz Vural arasındaki gerginlik gündem yaratmıştı.
Yılmaz Vural, takımı 3-0 yenik durumdayken 29 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürmek istedi ancak golcü futbolcu oyuna girmeyi kabul etmedi. Tecrübeli teknik adam Gomes'in yanına gidip oyuna girmesi ikna etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı ve Butko'yu oyuna soktu.
Maçın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vural, Novikovas'a da tepki gösterdi ve "Gomes de bugün acayip küstahlık yaptı. Novikovas da soyunma odasında acayip küstahlık yaptı. Mümkünse otele bile götürmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Sen kim oluyorsun ki? Lütfen yönetici arkadaşlarım, Cumhurbaşkanım... Maalesef yabancılar bize neler yapıyorlar görün." ifadelerini kullandı ve yönetimden gereğinin yapılmasını istedi.
RİCARDO GOMES VE NOVİKOVAS KADRO DIŞI KALDI
Novikovas ve Ricardo’nun takımdakı akıbeti de belli oldu. Yılmaz Vural, iki futbolcuyu silerken, yönetimden kadro dışı bırakılmasını talep etti. İki oyuncu da kadro dışı kaldı.
Kaynak: Ajansspor
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