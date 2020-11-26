Yine akademik kadro, yine skandal
Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde açılan kadroya yerleştirilen kişinin mezuniyet notu 83.2 olarak gösterildi. Aynı kişinin notunun geçen yıl 78.6 olarak girildiği ortaya çıktı. Bölüm, “Sehven oldu” dedi, kadroya başvuranlar tepki gösterdi.
Üniversitelerde açılan kadrolara liyakatsiz kişilerin yerleştirildiği ya da adrese teslim kadro ilanları açıldığı gibi iddialar sürerken Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) araştırma görevlisi alımında yaşananlar dikkat çekti.
Üniversite, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü için araştırma görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. 13 Kasım’da ise ön değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Açıklanan listelerde bu kadrolara yerleşmek isteyen kişilerin yaptıkları başvuru sonucu ALES puanı, yabancı dil puanı ve öğrencilerin mezuniyet puan bilgileri yer aldı.
Ön değerlendirme listelerinde sadece gıda mühendisliği bölümüne başvuran kişilerin mezuniyet notuna yer verilmedi. Gıda mühendisliği bölümü ise 1 kişi alacaktı.
AKADEMİK KADROYU KAZANANLAR AÇIKLANDI
Açıklanan listede Fatımatüz Zehra Sarı’nın lisans mezuniyet notu 83.2 olarak gösterildi. Ancak Sarı geçen yıl İTÜ’nün yapacağı alım için de başvurmuş ve kazanamamıştı.
İTÜ ise Sarı’nın mezuniyet notunu sisteme 78.6 olarak açıklamıştı. Bunun üzerinde aradığımız YTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, “Sehven bir yanlışlık olmuş. Ancak 78 bile olsa Fatımatüz Zehra Sarı’nın ortalaması sonucumuzu değiştirmiyor. Kazananımız kendisidir” dedi. Kısa bir süre sonra işe alım listesinde Fatımatüz Zehra Sarı’nın mezuniyet notu düzenlenerek sisteme yeniden girildi. Ancak bu evrakta akademisyenlerin de imzası yer almadı.
Bu kadroya başvuran öğrenciler yaşanan durumun bir skandal olduğunu belirterek “ALES, yabancı dil sınav sonuçlarının ‘sehven’ yanlış girilmediğini nerden bileceğiz” diyor.
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