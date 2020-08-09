Yine Aydos yine yangın
İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda bugün bir kez daha yangın meydana geldi.
Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Son günlerde peş peşe çıkan yangınlarla dikkat çeken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
POLİS DENETİM YAPMIŞTI
Son zamanlarda sıklıkla çıkan orman yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması" konulu genelge göndermişti. Genelge kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de gündüz Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarından denetim yapmıştı.
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