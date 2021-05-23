Yine dağkeçileri, yine katliam ihalesi
Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de 17 dağ keçisinin katledilmesi için geçen temmuz ayında ihale açmıştı. Gazetemizin duyurduğu haberin ardından kamuoyunda büyük tepki oluşmuş, 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihale iptal edilmişti. Bu haberlerin ardından birçok ilden de benzer haberler gelmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 45 yabankeçisinin avlattırılması için ihale açıldı.
ilan.gov.tr’de yayımlanan duyuruya göre; Antalya’nın Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Döşemealtı, Kaş, Finike ile Isparta’nın Sütçüler ilçelerinde yabankeçilerinin avlanması amacıyla 4 Haziran 2021 günü Burdur’daki 6. Bölge Müdürlük Toplantı Salonu’nda ihale yapılacağı duyuruldu.
İhaleye birçok çevre örgütü ve sivil toplum kuruluşundan tepki yağdı. change.org sitesi üzerinden de “Avcılık tamamen yasaklansın!” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.
İmza metninde, “Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, hangi canlının kaç birey, ne koşullarda, nerelerde öldürüleceğine karar vermek yerine, onları koruyan kararlar almalı. Geçen 16 yıl içinde yaklaşık 17 bin avcılık kursu açılmış ve 500 bin kişi avcılık sertifikası almıştır. Doğanın korunmasından sorumlu kurumlar, silah endüstrisinin ve avcıların doğamızı yok etmesine ne yazık ki seyirci kalmakta, daha da üzücüsü bu durumu teşvik etmektedir. Oysa Türkiye, taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 6. ve 8. maddeleri uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt etmiştir. Buna rağmen, bu hükümler ve taraf olunan öbür uluslararası sözleşmelerin, ülkemiz mevzuatı sayılan hükümleri görmezden gelinerek, nesli tehlike altındaki kimi türler bile ava açılmaktadır. Bu, kabul edilemez! Doğamızı günbegün yok edecek olan bu kararların bir an önce durdurulması gerekmektedir. Kara Avcılığı Kanunu’nun ivedilikle değişmesini, Doğa Koruma Kanunu olarak yeniden düzenlenmesini ve doğa ihtisas mahkemelerinin kurulmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu