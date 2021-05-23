Yine dağkeçileri, yine katliam ihalesi

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 45 yabankeçisinin avlattırılması için ihale açıldı.

ilan.gov.tr’de yayımlanan duyuruya göre; Antalya’nın Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Döşemealtı, Kaş, Finike ile Isparta’nın Sütçüler ilçelerinde yabankeçilerinin avlanması amacıyla 4 Haziran 2021 günü Burdur’daki 6. Bölge Müdürlük Toplantı Salonu’nda ihale yapılacağı duyuruldu.

İhaleye birçok çevre örgütü ve sivil toplum kuruluşundan tepki yağdı. change.org sitesi üzerinden de “Avcılık tamamen yasaklansın!” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

İmza metninde, “Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, hangi canlının kaç birey, ne koşullarda, nerelerde öldürüleceğine karar vermek yerine, onları koruyan kararlar almalı. Geçen 16 yıl içinde yaklaşık 17 bin avcılık kursu açılmış ve 500 bin kişi avcılık sertifikası almıştır. Doğanın korunmasından sorumlu kurumlar, silah endüstrisinin ve avcıların doğamızı yok etmesine ne yazık ki seyirci kalmakta, daha da üzücüsü bu durumu teşvik etmektedir. Oysa Türkiye, taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 6. ve 8. maddeleri uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt etmiştir. Buna rağmen, bu hükümler ve taraf olunan öbür uluslararası sözleşmelerin, ülkemiz mevzuatı sayılan hükümleri görmezden gelinerek, nesli tehlike altındaki kimi türler bile ava açılmaktadır. Bu, kabul edilemez! Doğamızı günbegün yok edecek olan bu kararların bir an önce durdurulması gerekmektedir. Kara Avcılığı Kanunu’nun ivedilikle değişmesini, Doğa Koruma Kanunu olarak yeniden düzenlenmesini ve doğa ihtisas mahkemelerinin kurulmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.