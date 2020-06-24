Yine gazetecilik yargılanıyor

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için tutuklanan OdaTV Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser 4 ay sonra bugün ilk kez yargıç karşısına çıkacak.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi gazetemize konuşan gazetecilik meslek örgütleri bu dava ile gazeteciliğin bir kez daha yargılandığına dikkat çekerek basın ve ifade özgürlüğü için tüm yurttaşları bu davaya sahip çıkmaya çağırdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Ülkemizde gazetecilik son 15 yıldır ağır bir baskı altında olduğu için ne yazık ki, gazeteciler haber yaptıkları için gözaltına alınmaya, tutuklanmaya devam ediyor. 6 arkadaşımızın haber nedeniyle tutuklanması halkın haber alma hakkının bir kez daha yok sayılmasıydı. Adaletin işlemesini ve meslektaşlarımızın özgür kalmasını istiyoruz. İktidar ve muhalefete cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan 85 gazetecinin de bir an önce serbest bırakılması ve Türkiye’nin gazetecilik konusunda ayıplı ülke statüsünden çıkarılması için çağrı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

‘YANINDA OLACAĞIZ’

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise MİT mensubunun kimliğine ilişkin bilgilerin Meclis’te ve sosyal medya üzerinden yayıldığının bilinmesine rağmen gazetecilerin aylardır özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını anımsatarak Durmuş, “Bu yaşananlar Türkiye’de hukuk sisteminin çöktüğü anlamına gelmektedir. Meslektaşlarımız aylardır tecrite koşullarında yapılacak duruşmayı beklemekte. Bizler yarın (bugün) meslektaşlarımızın yanında olacağız, onlar özgürlüğüne kavuşana kadar hukuksuz bir biçimde tutulduklarını her platformda dile getireceğiz” dedi.

‘DEVLET BAKIŞI’

Gazetecilerin yargılanacağı dosyada Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın avukatlarından Hüseyin Ersöz gazetecilerin tutuklu olduğu bu davanın, Türkiye’de basın özgürlüğüne “devlet bakışının” da bir yansıması olduğunu söyledi. Ersöz, “Bugün Türkiye’de örneğine çok az rastladığımız araştırmacı gazeteciliğin yargılandığına şahit olacağız. Bu yargılamada yapılan savunmalardan aydınlar ve halk çok ders çıkartacaktır. Bu sebeple yakından takip etmelerini öneririm. Bu dava Türkiye’deki basın özgürlüğüne bakış noktasında da belirleyici olacak” dedi.



