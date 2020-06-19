Yine maskesiz çıktılar

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

İstanbul, Ankara ve Bursa’da, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen bazı yurttaşların maskesiz dolaştığı görüldü.

İstanbul Beşiktaş İskelesi’ndeki yurttaşların bazılarının maske taktığı, bazılarının ise maskeyi ellerinde ve çenesinin altında taşıdığı dikkat çekti.

Taksim’de de bazı vatandaşların maskesiz dolaştığı görüldü. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanda maskesiz dolaşanlara maske dağıtıldı.

Polis ekipleri de vatandaşları uyardı. Polisler ise maske takmayanlara 392 TL ceza kesti.



