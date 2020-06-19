Yine maskesiz çıktılar
İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen bazı yurttaşlar maskesiz dolaştı.
İstanbul, Ankara ve Bursa’da, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen bazı yurttaşların maskesiz dolaştığı görüldü.
İstanbul Beşiktaş İskelesi’ndeki yurttaşların bazılarının maske taktığı, bazılarının ise maskeyi ellerinde ve çenesinin altında taşıdığı dikkat çekti.
Taksim’de de bazı vatandaşların maskesiz dolaştığı görüldü. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanda maskesiz dolaşanlara maske dağıtıldı.
Polis ekipleri de vatandaşları uyardı. Polisler ise maske takmayanlara 392 TL ceza kesti.
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