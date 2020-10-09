Yine siviller hedef alındı

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ üzerinden Bakû-Erivan güçleri arasında çatışmalar devam ederken ateşkes çabaları da sürüyor. AGİT Minsk grubu eşbaşkanları Fransa, ABD ve Rusya’nın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Cenevre’de bir araya geleceği belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanı Yves le Drian önceki gün Fransa Parlamentosu’nun Dış İlişkileri Komitesi’nde yaptığı konuşmada ateşkes için ilk görüşmenin Cenevre’de, ikinci görüşmenin de 12 Ekim Pazartesi günü Moskova’da yapılacağını söyledi. Le Drian, “Herkesin çatışmaların koşulsuz olarak sonlandırılmasının lehlerine olduğunu ve olayın masada çözülmesini istediğimizi anlamasını istiyoruz” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın ise pazartesi günü Moskova’da ABD, Fransa ve Rusya’dan yetkililerle görüşmesinin beklendiği belirtildi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Mnatsakanyan’ın Bayramov ile bir araya gelmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan Azerbaycan, dün Gence ve Berde kentlerinin Ermeni güçleri tarafından bombalandığını, Goranboy bölgesinde de bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çok sayıda köy ve kasabanın da Ermenistan güçlerinin ateşi altında olduğu ifade edildi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argishti Karamyan’ın görevden alındığı da dün gündeme yansıyan haberler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alınan Karamyan’ın Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine koltuğunu kaybettiği yorumları yapılıyor.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya’nın liderliğini yaptığı ve Ermenistan dahil altı ülkeyi kapsayan Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü Başkanı Stanislav Zas dün yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ın egemenliği tehdit edilirse blokun Dağlık Karabağ ihtilafına müdahale edebileceğini” söyledi.

AZERBAYCAN ELÇİYİ GERİ ÇAĞIRDI

Bu arada Bakû, Azerbaycan’ın Yunanistan büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı. Yunanistan önceki gün Azerbaycan’daki Büyükelçisini geri çağırmıştı. Atina, buna gerekçe olarak Azerbaycan’ın Yunanistan hakkındaki açıklamalarını göstermişti. Azerbaycan, Atina’ya sert suçlamalarda bulunmuştu. Bakû yönetimi, Atina’yı Dağlık Karabağ’da Ermenilere destek için savaşçılar göndermek, Azerbaycan’a yönelik terör eylemi hazırlıklarına destek vermek ve siber saldırılara müsamaha göstermekle suçlamıştı.