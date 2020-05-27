Yine, yeniden ‘İstanbul Efendisi’...

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyaroları’nın (İBBŞT) oyunu “İstanbul Efendisi”ni seyrediyoruz. O günden sonra bu oyunu tam 5 kez daha seyrettim.

Açıkhava, kahkahalarla yankılanıyordu. Gülmekten gözümden yaşlar gelmişti. Oyunun ritmi çok iyiydi. Her karakter birbirinden ustaca rolünü sahiplenmişti. Çağlar Çorumlu, canlandırdığı karakter ile oyunun sonunda en büyük alkışı almıştı.

Tiyatrosuz kaldığımız bu zor korona virüs günlerinde İBBŞT YouTube kanalından oyunu online yayımladı. Büyük bir heyecanla yeniden seyrettim. Ama ses kayıt çok kötüydü. Şive kullanan oyuncuların söyledikleri neredeyse hiç anlaşılmıyor, sadece salondakilerin kahkahası işitiliyordu. Ekran başındakilere ise “demek komik sahneler var” demek düştü. Sahnenin bütününü gösteremeyen kamera ise oyunu iyice dibe çekti. İkili sahnelerde kamera bir oyuncuyu çekerken diğerini ara ara göstererek hem oyuncuyu hem de sahnenin bütünlüğünü harcadı. İBBŞT’nin niyeti güzel ama prodüksiyon ve uygulama kötüydü. Bu oyunu tekrar eski kadro ile Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda seyretmek istiyoruz.

Oyuna dönersek, Musahipzade Celâl’in yazdığı, Engin Alkan’ın yönettiği oyunda; Engin Alkan, Mahperi Mertoğlu, Çağlar Çorumlu, Volkan Ayhan, Zafer Kırşan, Hüseyin Tuncel, Ümit Daşdöğen, Emrah Özertem, Tuğrul Arsever, Cihan Kurtaran, Serkan Bacak, Murat Üzen, Derya Çetinel, Sevinç Erbulak, Selin Türkmen, Berna Adıgüzel, Reyhan Karasu, Çiğdem Gürel, Senem Oluz, Hamit Erentürk, Esra Karabaş, Murat Güreç, Utku Akıncı rol alıyor. Oyunda, kızına uygun bir damat adayı bulmak için dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın düştüğü gülünç durumlar anlatılıyor. Oyunu ilk seyrettiğimde, Çengi Afet karakterini rolüne tam uyan Sevil Akı canlandırıyordu. Oyunculuğu doğal, sesi de oyunculuğu gibi çok iyiydi. Youtube’da yayımlanan oyunda da Mertoğlu’nu seyrettik. Sevinç Erbulak ve Çağlar Çorumlu’nun enerjisi ve oyunculuğuna ise tekrar hayran kaldık. Canlı orkestranın çaldığı oyunda hepimizin bildiği şarkıları seslendirdi oyuncular. Kostüm tasarımı, dönemi yansıtıyordu. Oyuncuların abartılı makyajları ise yine bütüne çok uymuştu.