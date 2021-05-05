Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,?

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:29

İktidar sahipleri bundan 19 yıl önce yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bitirmek üzere geldiler!

2002 yılındaki seçim vaatleri “Adil Türkiye” idi.

Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar bitecekti.

Yirmi yılın sonunda gelinen nokta ise daha trajikomik bir hal aldı.

Adalet yerle bir edildi, yoksulluk arttı, yasakları ise sormayın gitsin.

Mesela AKP sonrası Türkiye’de birçok ihale Sayıştay denetimi kapsamından çıkarıldı.

Nedense birçok büyük alt yapı yatırımları hep aynı şirketlere verilmeye başlandı.

Atamalarda yapılan kayırmacılık ise vahim durumda.

Türkiye’de nepotizm, kayırmacılık, torpil ve çıkar çatışması, hiç bu kadar yaygın olmamış, bu denli fütursuzca uygulanmamıştı.

Torpil ve kayırmacılıkla işleyen bu sistemde, becerileri ve bilgileriyle değil de güçlü kudretli yakınları sayesinde iş bulan küçük bir azınlık mutlu oldu.

Devleti devlet yapan halk ise kaybetti.

Halkın da devletin dürüstlüğüne, güvenirliliğine ve düzgün işleyişine olan güveni sarsıldı.

Hele hele AKP’lilerin üç dört yerden aldığı maaşlar ise işin tuzu biberi oldu.

Yolsuzluk ve kayırmacılığın en sıcak örneğini daha yeni yaşadık.

Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan'ın aile şirketi üzerinden kendi bakanlığına dezenfektanı 10 kat pahalıya sattığı anlaşıldı.

Piyasaya 1 litresi 3 liradan verilen dezenfektanın bakanlığa 35 liradan verildiği tespit edildi.

Vay vay vay…

Herhangi bir soruşturma açıldı mı?

Tabii ki hayır!

Sonuçta iktidarın sloganı belli: “Durmak yok yola devam”

Yoksulluk ne alemde peki?

Enflasyonda, işsizlikte ve yüksek faizde Avrupa şampiyonuyuz zaten.

Milli gelir yerlerde.

Dış borç 470 milyar dolar…

Dolar 8.20 TL, Euro 10 TL seviyesinde.

Yasaklara gelelim bir de…

Sosyal medyada iktidarı eleştirenler gözaltına alınıyor.

Gazetecilerin haber veya yazıları nedeniyle tutuklandıkları Türkiye, ifade ve basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154. sıraya geriledi.

Daha birçok örnek verebilirim.

Lakin işin özeti şudur:

2001 yılında yaşadığımız ekonomik kriz sonrası halk bunalmıştı.

AKP’nin dönemin koşullarını iyi kullanarak açıkladığı yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bitirme vaadi halktan karşılık buldu.

Hatta toplum nezdinde “Bunların alnı secdeye değiyor. Çalmazlar, adam kayırmazlar, yolsuzluk yapmazlar hatta yasakları kaldırırsa AKP kaldırır” ütopyası oluştu.

2021 yılı Türkiyesi’ne geldiğimizde ise Tevfik Fikret'in devletteki yolsuzlukları eleştirdiği ünlü Han-Yağma şiiri kaldı elimizde.

Ne diyordu şiirinde Tevfik Fikret;

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir?

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir??

Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!?

Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir…

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,?

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin