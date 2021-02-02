YKS başvurularında değişiklik
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan YKS adaylarının, bundan böyle başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 4 Şubat'ta başlayıp, 2 Mart'ta sona erecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin yeni bilgiler verdi.
Aygün, T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adayların, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabileceklerini ve sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı. Aygün ayrıca E-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerektiğini de hatırlattı.
Ayrıca adayların, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapacakları sınav başvurularında; sistemdeki fotoğrafları, T.C. kimlik kartındaki fotoğrafları ile herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.
HES KODU ŞARTI
YKS başvurularında da diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor" uyarısında bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- Eski Yunan Bakandan Atatürk ve Venizelos mesajı
- DEVA'dan Bulu'nun danışmanı olan isim hakkında açıklama
Video Haberler
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- Eski Yunan Bakandan Atatürk ve Venizelos mesajı
- DEVA'dan Bulu'nun danışmanı olan isim hakkında açıklama