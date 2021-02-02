YKS başvurularında değişiklik

02 Şubat 2021 Salı, 10:46

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 4 Şubat'ta başlayıp, 2 Mart'ta sona erecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin yeni bilgiler verdi.

Aygün, T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adayların, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabileceklerini ve sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı. Aygün ayrıca E-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerektiğini de hatırlattı.

Ayrıca adayların, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapacakları sınav başvurularında; sistemdeki fotoğrafları, T.C. kimlik kartındaki fotoğrafları ile herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.

HES KODU ŞARTI

YKS başvurularında da diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor" uyarısında bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.