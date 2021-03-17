YKS geç başvuruları başladı

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:22

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek isteyen ve 4 Şubat- 2 Mart arasında yapılan YKS başvurusunu kaçıranlar için geç başvurular 17-18 Mart olarak açıklandı. Geciken adaylar için son şans olan ve 2 gün sürecek geç başvurular bugün başladı. 3 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu TYT sınavının 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS 2. oturumunda yapılacak olan AYT ve YKS'nin 3. oturumunda yapılacak olan YDT sınavlarının tarihi ise 27 Haziran olarak belirlendi.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite adayları başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Geç başvuru günlerinde başvuru yapacak adaylar için sınav ücreti, belirlenen tarihlerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” kısmından kredi kartı/banka kartı seçeneği ile ödenebilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuru ödeme tarihleri 17 Mart'ta başlayıp 18 Mart'ta sona erecek. Buna göre geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

Sadece TYT'ye girecek adaylar 135 lira,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 270 lira,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 405 lira yatıracak.

OTURUM EKLEME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında YKS'ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecek ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecek. 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında “2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru günlerinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabilecek. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabilecek.