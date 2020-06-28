YKS için uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

28 Haziran 2020 Pazar, 09:42

YKS'nin ikinci oturumu bugün saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu saat 15.45'te başlayıp 17.45'de bitecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.30 ile 18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

İçişleri Bakanlığı’nın “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesi şöyleydi:

- 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YKS’de ilk oturum dün gerçekleştirilirken, bugün yapılacak AYT ve YDT ile tamamlanacak.



