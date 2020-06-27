YKS için yola çıkan kardeşler trafik kazasında yaralandı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 11:31

Adana' da Ayşe- Songül Bozdağ, YSK'ya girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmek için anne Remziye Bozdağ ve erkek kardeşleri Hüseyin Bozdağ ile birlikte, babaları Aldülmelik Bozdağ'ın idaresindeki otomobille yola çıktı. Ancak baba Bozdağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Çevredekiler, evlerinden getirdikleri havlularla yaralıları güneşten korumaya çalıştı.

Kazada yaralanan sürücü, eşi Remziye, çocukları Hüseyin, Songül ve Ayşe Bozdağ, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

