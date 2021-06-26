YKS saat kaçta başlıyor, kaç saat sürecek, maske takmak zorunlu mu? TYT sınavı saat kaçta bitiyor?
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için ilk oturum TYT bugün düzenlenecek. TYT oturumu 10.15'te başlıyor, 135 dakika sürecek olan sınav 12:30'da bitiyor. TYT oturumuna girerken adayların yanlarında bulundurması gereken YKS giriş yerleri belgesi, ais.osym.gov.tr üzerinden indirebiliyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 2 milyon 600 bin adayın beklediği gün geldi. Bugün saat 10:15 ile TYT, 27 Haziran tarihinde ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Sınav öncesi ÖSYM tarafından paylaşılan YKS genelgesine göre sınav girecek olan öğrenciler ve refakatçileri için ulaşım ücretsiz olacak.
YKS SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK?
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan YKS'de adaylar sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda saat 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak.
YKS'YE GİRECEKLER YASAKTAN MUAF
Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.
YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU, MASKE ÇIKARILABİLİR Mİ?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS'ye dair merak edilenleri açıkladı. Aygün, YKS'de maske çıkarılabilir mi konusuna da netlik kazandırdı. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak.
Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacak. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak."
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