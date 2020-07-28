YKS sonuçları açıklandı tercihler 6-14 Ağustos’ta

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, “YKS birincilerimizin illeri: TYT birincileri; 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; sözel: İzmir, eşit ağırlık: Osmaniye, sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim” dedi.



6 Ağustos tarihinde başlayacak olan tercih süreci 14 Ağustos’a kadar sürecek.

KIZLAR DAHA BAŞARILI

ÖSYM tarafından açıklanan “2020 YKS Sayısal Veriler’’ de şöyle:

- Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 424 bin 718 öğrenci başvurdu. 128 bin 580 aday TYT’ye girmedi. 2 milyon 296 bin 138 adayın girdiği TYT’de 248 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

- Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 788 bin 590 aday başvurdu. 116 bin 214 aday sınava girmedi. 1 milyon 672 bin 376 adayın girdiği AYT’de 67 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

- Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 138 bin 177 aday başvurdu. 22 bin 598 aday sınava girmedi. 105 bin 579 adayın girdiği sınavda 6 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

170 BARAJINI GEÇEN YÜZDE 58.60

- TYT barajını geçenlerin oranı yüzde 77.32 oldu. Bu oran kadın adaylarda yüzde 81,12, erkeklerde yüzde 73,57.

- 170 barajnı geçenlerin oranı sayısalda yüzde 58.60, sözelde 83.02, eşit ağırlıkta 73.26, dilde 86.33.

- 150 ve üzeri puan alan aday yüzdesi tüm adaylar için 77.32, kadın adaylarda yüzde 81.12, erkeklerde yüzde 73.57.

- 170 ve üzeri puan alan aday yüzdesi sayısalda tüm adaylarda 58.60, kadınlarda 58,80, erkeklerde 58.38. Sözelde tam adaylarda 83.02, kadınlarda yüzde 83.25, erkeklerde yüzde 82.75. Eşit ağırlıkta tüm adaylarda yüzde 73.26, kadınlarda 73.54, erkeklerde 72.94. Kadın adayların oranı yabancı dil dışındaki tüm alanlarda erkeklerden daha yüksek.

YIĞINSAL DAĞILIM

- YKS yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımlarına göre, 550 ve üzeri puan aralığında TYT’de 48, sayısalda 150, sözelde 3, eşit ağırlıkta 8, dilde 21 aday bulunuyor.

- Sınav puanlarının yığınsal dağılımlarına göre ise TYT’de 5, sayısalda 3, sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, dilde 5 aday 500 puan aldı.

- YKS Testlerinin Ham Puan Ortalamaları ve Standart Sapmaları verilerine göre TYT’ye giren 2 milyon 295 bin 890 adayın net ortalaması Türkçe’de 14.288, Sosyal Bilimler’de 7.788, Temel Matematik’te 5.556 ve Fen Bilimleri’nde 2.668 oldu.

- AYT’ye giren 1 milyon 672 bin 309 adayların net ortalaması, Türk Dili ve Edebiyatı’nda 4.799, Tarih - 1’de 1.436, Coğrafya - 1’de 1.576, Tarih-2’de 1.486, Coğrafya-2’de 2.732, Felsefe Grubu’nda 2,298, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/ Ek Felsefe Grubu’nda 0.652, Matematik’te 7.584, Fizik’te 1.082, Kimya’da 1.416 ve Biyoloji’de 1.309 oldu.

- YDT’de ise adayların net ortalaması, Almancada 30.573, Arapça’da 36.110, Fransızca’da 31.512, İngilizce’de 31.476 ve Rusça’da 37.164 oldu.

SAYISAL BİRİNCİSİ ESAD YUSUF ATİK: BÖLÜM VE OKUL SEÇİN

Sayısal birinci olan Kabataş Lisesi mezunu Esad Yusuf Atik, bilgisiyar mühendisliği okuyacağını söyledi. Salgın döneminin ders çalışma süresini artırdığını anlatan Atik, sınava nasıl hazırlandığını şöyle anlattı:

“AYT Sayısal’da tam yaptım. TYT’de 2 yanlışım var. Her adayın kendi çalışma tarzını bulmasını öneririm. Hedefleri olsun, hedefe odaklanarak eksiklerini kapatsınlar. Kendilerini tamamen derse kapatmaktansa, sosyal yaşantılarına devam etmelerini öneririm. Ben sınava 12. sınıfa geçtiğim yazdan beri hazırlanıyorum. Bir gün hiç çalışmayıp başka bir gün 3-4 saat, başka bir günse yarım saat çalıştığım da oldu. Sürekli ders çalışmaktansa eksiklere odaklanarak, kritik noktaları bulup oralara yönelmek lazım. Seneye girecekler her şeyden önce hedef bölüm ve okul seçsinler, sonra da kendilerine uygun bir çalışma tarzı benimsesinler. En önemlisi bu iki nokta.’’

TYT ŞAMPİYONLARINDAN GÜRKAN İNAL: TERCİHİM MÜHENDİSLİK

2020 üniversite sınavı Türkiye birincilerinden biri de TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden Gürkan İnal oldu. TYT sınavından 500 tam puan alan Gürkan İnal, “Üniversite sınavında bir derece bekliyordum, ama bu kadarını beklemiyorum, açıkçası gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum. Henüz üniversite tercihime karar vermedim ancak bölüm tercihim bilgisayar mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliği bölümünden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük” dedi.

KIZLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Mercedes-Benz işbirliği ile uygulanan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, salgın nedeniyle çevrimiçi olarak sürdürülüyor. “Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” temalı Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı’na bu yıl Fen liselerinde okuyan bursiyerler katılıyor.