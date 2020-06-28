YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

28 Haziran 2020 Pazar, 20:15

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan YKS'nin ardından yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağını söyledi.

YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün, "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı" bilgisini verdi.