YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2020 Pazar, 20:15
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan YKS'nin ardından yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağını söyledi.

YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün, "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı" bilgisini verdi.


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