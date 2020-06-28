YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan YKS'nin ardından yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağını söyledi.
YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün, "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı" bilgisini verdi.
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