YKS'de baraj düştü! Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu

10 Ağustos 2021 Salı, 17:04

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesini istemesinin ardından, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), konuyla ilgili çalışma başlatmış ve Erdoğan'a sunmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını' duyurdu.

İşte Erdoğan'ın açıklaması:

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.