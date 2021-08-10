YKS'de baraj puanı düştü: İşte yeni YKS baraj puanları...

10 Ağustos 2021 Salı, 17:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesini istemesinin ardından, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), konuyla ilgili çalışma başlatmış ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.



Erdoğan, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" diyerek, YKS baraj puanının düşürüldüğünü açıkladı.

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

GEÇEN YIL 170’E ÇEKİLMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin etkilenmesinden dolayı, geçen yıl lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının 170 puana çekildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.