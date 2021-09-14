Yoğun bakım görevlisinin şüpheli ölümü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devlet hastanesinde yoğun bakım görevlisi, mescitte ölü bulundu.
Olay, Şanlıurfa'nın Suruç Devlet Hastanesinde yaşandı. Hastanede görevli Yusuf Modanlar (27) görevinin başına dönmemesi üzerine doktor ve çalışanlar tarafından arandı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan mescitte hareketsiz bir şekilde yerde yatan Modanlar'ı fark eden sağlık çalışanları, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Modanlar'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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