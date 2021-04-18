Yoğun bakımlarda boş yatak yok: 10 çağrının 8’i korona

Paramedik Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tarık Balcı, 112 acil servis ekiplerinin koronavirüs hastalarına yatak bulmakta zorluk çektiğini vurgulayarak “İstanbul’da Anadolu yakasındaki bir hastayı Avrupa’ya; Avrupa yakasındakini Anadolu’ya transfer etmek durumunda kalabiliyoruz. Kıtalar arası hasta transferleri söz konusu. Yoğun bakım yataklarında da ciddi sorunlar var” dedi.

Sibel Bahçetepe
18 Nisan 2021 Pazar, 02:00
Yoğun bakımlarda boş yatak yok: 10 çağrının 8’i korona
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Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının yükselmesiyle hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Paramedik Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tarık Balcı, sahada şu an pandemi ile ilgili en farklı tablonun olduğunu söyledi. 

“Türkiye’de 112’ye gelen her 10 çağrıdan 7-8’i Covid-19 çağrısı diyebiliriz. Ama bu hastaların hepsi ambulansla transfer edilmesi gereken hastalar mı, hayır” diyen Balcı, yaşanılan sıkıntıları şöyle anlattı:  

“Covid-19 teşhisi konan kişiyi filyasyon ekibi evinde ziyaret ediyor ve diyor ki ‘bir şey olursa 112’yi ara. Biraz öksürüğü olan ‘öksürüğüm başladı, nefes almakta zorlanıyorum’ diyor ve 112’yi arıyor. Her ne olursa olsun giden ambulans hastayı hastaneye taşıyor, çünkü bakanlığın protokolü bu yönde. 

Bu hasta ambulansla hastaneye taşınırsa acil servisin iş yükü artıyor. Hasta acilden dışarı çıkınca taksi beklerken ya da yakınının aracıyla eve giderken apartmanda merdivenden çıkarken bulaş riskini de artırıyor. Gerçekten acil olan beyin kanaması, yüksekten düşme, trafik kazası, kalp krizi, zehirlenme gibi olgulara ambulans geç gidebiliyor.”


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