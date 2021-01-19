YÖK, denklik arayan gençlerin açtığı dava görülürken yargıçlara defalarca brifing vermiş
Yurtdışında eğitim görüp Türkiye’de denklik sorunu yaşayan 35 bini aşkın genci ilgilendiren dava sürecinde skandal yaşandığı ortaya çıktı. Yerel mahkemelerde kazanan öğrenciler, bir bir bozma kararı veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’ni aşamadı. YÖK’ün faaliyet raporunda davaya ilişkin dikkat çeken bir bilgi yer aldı. Rapora göre YÖK, davalara bakan yargıçları ağırlayarak “brifing” verdi. Görülmekte olan davayı etkileme hamlesinin ortaya çıkmasının ardından YÖK, ilgili bölümü rapordan çıkardı.
Yurtdışında eğitim görüp Türkiye’de denklik sorunu yaşayan 35 bini aşkın genç bulunuyor. Aldıkları eğitimlerin Türkiye’de çalışmaları için yeterli olduğunu belirten gençler, YÖK’e yaptıkları başvuruların reddedilmesi üzerine haklarını aramak için idare mahkemesinde dava açmaya başladılar. Birçok gencin açtığı dava yerel mahkemede olumlu sonuçlandı. Ancak karar İstinaf mahkemesine taşındı.
Denklik davalarına bakan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı çeşitli gerekçeler sunarak bozdu. İstinaf Mahkemesinin kararıyla şaşkınlık yaşayan gençler 2019 Şubat ayında yayımlanan YÖK’ün faaliyet raporuyla karşılaştı. Raporda, 2018 yılında denklik konusunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Başkanı ve bazı hâkimlerle defalarca kez denklik konusunda toplantı yapıldığı bilgisi yer aldı.
Bu durum YÖK’ün yıllık faaliyet raporunda, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Başkanı A.B. ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı E.T’ye Tanıma ve Denklik Daire Başkanlığı’nca mevzuat ve denklik davaları hakkında genel bilgi verişmiştir” ifadeleriyle yer aldı.
Hatta bu toplantılara YÖK hukuk müşavirliği avukatlarının da katıldığı da raporda belirtildi. Öğrenciler hemen bu faaliyet raporunun orijinal olduğunu noterde tasdik ettirdi. Bu durumdan haberdar olan YÖK ise ilgili kısımları faaliyet raporundan çıkardı.
‘ANAYASAYA AYKIRI’
Gazetemize konuşan ve çocuğu denklik mağduru olan bir baba şunları söyledi: “Anayasa’ya da ‘hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar ve anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi’nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz’ ifadeleri yer almaktadır. Diploma denklik davalarına bakan Ankara Bölge idare mahkemesi 4. idari Dava Dairesi başkan ve üyelerinin, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı binasının içinde bir toplantıya katılması kabul edilemez. Bu durum Anayasa’ya ve hukuka aykırı” dedi.
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