YÖK, 'eşine adrese teslim kadro açan' rektör Hüseyin Bağ hakkında kararını verdi!
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu, eşine özel kadro ilanı yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ı görevinden uzaklaştırdı.
YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
NE OLMUŞTU?
Daha önce eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ın bu sefer de Personel Daire Başkanlığı kadrosunda ‘adrese teslim’ ilan açtığı ortaya çıkmıştı. Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olmuştu.
Skandalın ardından YÖK, yazılı açıklama yaparak, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.
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