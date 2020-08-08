Pamukkale Rektörü Hüseyin Bağ bu sefer de eşine özel ilan açtı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:31

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, ısrarını sürdürüyor. Hüseyin Bağ şimdi de Personel Daire Başkanlığı kadrosunda eşi için ‘adrese teslim’ ilan açtı. 7 Temmuz’da yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı kadrosu için açılan ilanın kriterlerini karşılayan ve başvuran tek kişi eşi Derya Bağ oldu.

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, ilanda yer alan kriterler şöyle:

- Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olmak.

- Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

- Lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak.

- Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak.

- Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak.

TÜM ÖLÇÜTLER ONU İŞARET EDİYOR

Derya Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi’nde bulunan biyografisinde ise söz konusu kriterlerin her birini karşıladığı görülüyor. Bağ’ın aldığı eğitim ve sertifikaları şöyle:

- Gazi Üniversitesi Arapça hazırlık

- Gazi üniversitesi Arapça öğretmenliği

- Pamukkale Üniversitesi, Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları Yüksek lisans

- Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikası

- İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası

- Ayrıca 10 yıl çeşitli okullarda görev yaptı.

NE OLMUŞTU?

Bağ, önce eşini İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamıştı. Gelen tepkiler sonucu eşi Derya Bağ’ın istifasıyla sonlanan sürecin ardından bir buçuk yıl geçince, Rektör, eşini bu kez de Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak atamıştı. Makam şoförlüğünü yapan kişiyi ise önce yüksekokula sekreter olarak atayıp, bir mesai günü sonrası da şube müdürü yapmıştı. Ayrıca Rektör, üniversite bünyesinde yarı zamanlı çalışan 150 öğrenciyi ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle kovmuştu.